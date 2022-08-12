МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россиян на курортах Греции заменили туристы из Литвы, Латвии и Эстонии, в минусе из-за отсутствия путешественников из РФ остались некоторые отели премиального сегмента, упали продажи дорогих экскурсий, а также пострадали таверны и магазины в регионах, делающих ставку на российский рынок, заявил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. На Сахалин прибыли первые туристы по новой чартерной программе Fun&Sun

В июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщала РИА Новости, что туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом. В конце месяца правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств, в который вошла и Греция.

По словам Харитидиса, туризм в Греции уже смог вернуться к уровню успешного 2019 года. "Можно сказать, что с самого начала лета в отелях и самолетах уже была нехватка мест — столько желающих отдохнуть здесь. Многие объекты размещения имеют стопы вплоть до конца сезона. Таким образом, на греческом туризме отсутствие россиян практически не сказалось", — сообщил Харитидис.

"Исключениями являются некоторые отели премиум-сегмента, находящиеся в основном на Крите и Халкидиках, которые были востребованы у гостей из РФ, а также Западный Пелопоннес, где доля российских туристов достигала 25% от общего турпотока. Кроме этого, упали продажи дорогих экскурсий, пострадали таверны и магазины в регионах, делающих ставку на российский рынок. Конкретно в случае с Tez Tour основное замещение туристов из РФ произошло гостями из Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии", — добавил он.

При этом в пресс-службе туроператора добавили, что на сегодняшний день из доступных россиянам европейских направлений Греция продолжает пользоваться наибольшим спросом. "Клиенты компании бронируют как полные турпакеты с авиаперелетом с различными стыковками, так и отдельно проживание", — рассказали в компании, уточнив, что останавливать продажу туров в связи с решением правительства РФ о включении данной страны в список недружественных пока не планируется.

В туроператоре сообщили, что визовые центры и консульства европейских стран в России из-за сложившейся обстановки сократили количество персонала, но ввиду небольшого количества обращений все заявления, поданные в срок, рассматриваются. "Так, визовые центры Греции со всех своих офисов передают в консульство порядка 150 паспортов в день. Поэтому советуем мониторить наличие свободных слотов на подачу документов на греческую визу регулярно", — сказали в компании.

"К сожалению, назвать точный срок ожидания записи крайне сложно. Оформление самой визы в Грецию занимает от пяти рабочих дней, значительного увеличения срока рассмотрения мы пока не фиксируем. В любом случае, на получение греческого шенгена туристам стоит закладывать не менее двух недель", — заключили в Tez Tour.