МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% начнется с 25 августа, он включит в себя поездки с 1октября по 25 декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Туроператор рассказал, кто заменил россиян на курортах Греции

"Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком — ред.). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку", — сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Как сообщил глава правительства, "продажи таких туров начнутся уже 25 августа". Он подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны. Мишустин также уточнил, что на круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

"Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", — напомнил премьер.

По его словам, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.