ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — ПРАЙМ. Занятость в туристической отрасли РФ практически полностью восстановилась после пандемии COVID-19, рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Осенний этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа

"Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", — заявил он на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

По словам премьера, туристическая индустрия в 2021 году показала один из лучших результатов по темпам восстановления основных показателей. Так, внутренний турпоток почти на 90% вернулся к доковидному уровню и достиг 56,5 миллиона человек. Оборот отрасли на данный момент составляет триллион рублей и в два раза превышает показатели 2019 года.

"Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики", — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, премьер-министр рассказал, что до конца текущего года около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ранее их уже получили около 500 проектов. Средства можно будет направить на организацию кемпингов, обустройство пляжей, разработку экскурсий и другие цели.