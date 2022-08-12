МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. До конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего бизнеса в России получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ранее их уже получили около 500 проектов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин сообщил о восстановлении занятости в туротрасли

"Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", — сообщил председатель правительства на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

По его словам, гранты, выделяемые в рамках национального проекта, можно использовать для создания кемпингов, обустройства пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели.

Кроме того, правительство запустило "пилот" по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. На эту инициативу, по словам Мишустина, выделили 4 миллиарда рублей. Средства направили в 19 регионов России. "И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", — подчеркнул премьер.

Мишустин также порекомендовал бизнесу собирать обратную связь для корректировки планов развития туристической отрасли.

"Если сделать простые средства для сбора обратной связи, элементарные опросные анкеты и с этим сверять свои мастер-планы, планы строительства, то будет потом гораздо проще привлекать людей, для которых все это строится", — отметил премьер.