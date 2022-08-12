ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ. Осенний этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа

"Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая, отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", — сказал премьер в пятницу, завершая совещание по развитию туристической отрасли России.

По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики".

"Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и другая инфраструктура для путешествий. Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", — указал глава кабмина.