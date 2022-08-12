МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Осенний этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа

"Старт продаж — 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Условия прежние — возврат 20%, максимально — 20 тысяч рублей", — написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.

Она также отметила, что главное нововведение этого этапа — по поручению президента РФ Владимира Путина будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Доля возврата — по-прежнему 20%.

"Еще одно нововведение этого этапа — в программе участвуют поездки от трех ночей", — добавила глава ведомства.