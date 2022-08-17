МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Две трети купленных во всей России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, доля путешествий внутри страны в этот период составит 12%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперт выяснил, зачем российские туристы едут в Белоруссию

"Распределение купленных туров с перелетом в период 25-31 августа по топ-5 странам показывает усиление позиций Турции, на нее в организованном туризме приходится уже две трети заявок на туры – 67% (в середине августа было 62%)", — сказано в сообщении ассоциации.

В АТОР добавили, что доля турпакетов внутри России составляет 12%, в Абхазию – 2,7%, в ОАЭ — 3,6%, в Египет — 7,3%.

Туроператоры также отметили снижение цен на российские пляжные курорты и Абхазию. По их словам, стоимость путевок в Абхазию упала на 34%, в Сочи — на 27%, в Крым — на 51%.

Эксперты также подчеркнули, что цены на пляжные туры понижаются в связи с отъездом с курортов туристов с детьми. "Наибольшее снижение в период 25-31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50% – яркое свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений", — указали в АТОР.