МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Срок получения россиянами финской визы увеличится до четырех или пяти месяцев, при этом Финляндия ужесточает правила и планирует сокращение их количества. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В Финляндии заявили, что не планируют аннулировать выданные россиянам визы

"Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского "шенгена", местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября", — подчеркнули в организации.

Там напомнили, что суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает два с половиной месяца, а доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет. В новых условиях, по мнению АТОР, процесс получения финской визы будет занимать четыре-пять месяцев.

В ассоциации подчеркнули, что "подаваться" на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс Евросоюза разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии решило с начала сентября наполовину сократить число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. А глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября планкой в 10% от текущего уровня.