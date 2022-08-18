МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры зафиксировали двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В Азербайджане в первом полугодии выросли доходы от экспорта газа

"Спрос на направление по итогам летнего сезона у разных туроператоров увеличился (на величины — ред.) от полутора до двух раз по сравнению с показателями 2021 года. Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.

В АТОР отметили, что росту спроса поспособствовали как возобновление прямых перелетов в Азербайджан из России, так и переориентация части туристов на постсоветские страны. Эксперты также указали, что в основном российские туристы, отправляясь на отдых в эту страну, выбирают отели высокого уровня — четыре-пять звезд.

При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет, так как в сезон цены на билеты доходили до 30 тысяч на человека в обе стороны, а также жесткие правила въезда в страну. Речь идет об обязательном наличии сертификата вакцинации от ковида. "Смягчение условий въезда хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены в АТОР.

В то же время туроператоры готовят зимние предложения в Азербайджан, в том числе на горнолыжные курорты Шахдаг и Габала (Туфандаг) — представители отрасли прогнозируют рост спроса в эту страну и в зимний период, заключили в АТОР.

По данным азербайджанского статистического комитета, среди туристов, посетивших Азербайджан в первое полугодие этого года, больше всего встречались приехавшие из России. За этот период посетили 932 тысячи туристов из 171 страны мира, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,3 раза. Из них 26,4% — это граждане России. Чуть отстали турецкие туристы, 21%, на Иран пришлось 11,6%.