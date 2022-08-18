МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В России стали организовывать официальные шопинг-туры в Белоруссию, одним из первых предложил их путешественникам туроператор Fun&Sun. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Российские туроператоры заявили о росте продаж путевок в Азербайджан

"Мы отметили высокий спрос на короткие поездки на выходные дни в Белоруссию и, понимая, что россияне едут туда в том числе с целью шопинга, решили сделать для них такой комплексный продукт", — пояснили в туроператоре, добавив, что шоп-туры начнутся 25 августа.

В готовый шоп-тур включен прилет, проживание, питание, консультация по выбору и оформлению международных банковских карт Visa или Mastercard, уточнили в компании. Кроме того, туристы получат рекомендации, куда отправиться за покупкой товаров брендов, ушедших из России.

В пресс-службах ряда других крупных туроператоров РИА Новости сообщили, что пока не планируют запускать шоп-туры в Белоруссию.

В середине августа Ассоциация туроператоров России отметила рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов. В сравнении с прошлым летним сезоном Белоруссия прибавила в спросе 10-15%.