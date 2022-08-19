МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке и зафиксировали 50%-й рост продаж туров в эту страну за последнюю неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей индустрии. Россиянам предложили официальные шопинг-туры в Белоруссию

"Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. Как заявили в компании, одно из главных преимуществ такого перелета — более низкая стоимость туров.

"Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30% дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — объяснили в пресс-службе "Русского Экспресса".

Блоки мест в Таиланд также есть у Fun&Sun на рейсах перевозчика "Скат", но со стыковкой в Казахстане.

"Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20% процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю.

Tez Tour тоже рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд, но на самолетах "Аэрофлота".