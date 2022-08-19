МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Против запрета на выдачу туристических виз россиянам выступают Греция и Кипр, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Макрон позвонил Путину

"Это было бы решением в неправильном направлении… Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян", — приводит издание слова постоянного секретаря МИД Кипра Корнелиоса Корнелиу.

Отмечается, что на Кипре проживает большая русскоязычная диаспора, до начала спецоперации на Украине 25% туристов были россиянами. Теперь растет число российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.

Чиновники Греции также не рассматривают возможность изменения статуса российских виз, добавляют в издании. МИД Греции пока не ответил на запрос РИА Новости, какова официальная позиция Афин по этому вопросу.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".