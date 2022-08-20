В МИД Кипра заявили, что страна выступает против запрета на выдачу виз гражданам России
АФИНЫ, 20 авг — ПРАЙМ. Кипр выступает против запрета на выдачу виз россиянам, заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу.
"Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями. Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу", — сказал Корнелиу кипрскому агентству CNA по поводу предложения, которое, как ожидается, будет выдвинуто странами Балтии на неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Праге 30-31 августа.
Корнелиу отметил, что такой же позиции придерживаются Греция и Германия. "Но нам придется подождать обсуждения… (в Праге — ред.). И там мы увидим, каким будет баланс", — сказал он.
Гендиректор МИД Кипра также добавил, что данная идея уже ранее поднималась одной из стран Балтии, но встреила большую негативную реакцию.
В неформальных советах происходят дискуссии и готовятся решения "на следующий день", и дискуссии в Праге будут очень важными, сказал Корнелиу. Отвечая на вопрос, он сказал, что речь может идти о дополнительных мерах против России, поскольку в ближайшее время "будут поступать предложения об усилении мер, принимаемых против России".
Генеральный директор МИДа отметил, что в ЕС существует свободное передвижение лиц, так что полностью запрещать россиянам посещать европейские страны "противоречит нашим собственным принципам". По его словам, некоторые партнёры в ЕС "с подозрением" относятся к Кипру, когда речь идет о российских интересах из-за двусторонних отношений с Российской Федерацией, хотя Кипр, несмотря на понесенные финансовые издержки, поддержал все решения ЕС в отношении санкций против России.
https://1prime.ru/tourism/20220820/837843367.html