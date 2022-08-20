АФИНЫ, 20 авг — ПРАЙМ. Кипр выступает против запрета на выдачу виз россиянам, заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу. The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

"Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями. Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу", — сказал Корнелиу кипрскому агентству CNA по поводу предложения, которое, как ожидается, будет выдвинуто странами Балтии на неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Праге 30-31 августа.

Корнелиу отметил, что такой же позиции придерживаются Греция и Германия. "Но нам придется подождать обсуждения… (в Праге — ред.). И там мы увидим, каким будет баланс", — сказал он.

Гендиректор МИД Кипра также добавил, что данная идея уже ранее поднималась одной из стран Балтии, но встреила большую негативную реакцию.

В неформальных советах происходят дискуссии и готовятся решения "на следующий день", и дискуссии в Праге будут очень важными, сказал Корнелиу. Отвечая на вопрос, он сказал, что речь может идти о дополнительных мерах против России, поскольку в ближайшее время "будут поступать предложения об усилении мер, принимаемых против России".

Генеральный директор МИДа отметил, что в ЕС существует свободное передвижение лиц, так что полностью запрещать россиянам посещать европейские страны "противоречит нашим собственным принципам". По его словам, некоторые партнёры в ЕС "с подозрением" относятся к Кипру, когда речь идет о российских интересах из-за двусторонних отношений с Российской Федерацией, хотя Кипр, несмотря на понесенные финансовые издержки, поддержал все решения ЕС в отношении санкций против России.