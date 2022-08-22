МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ростуризм и власти Дагестана совместно работают над созданием в регионе курорта на берегу Каспийского моря, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Ростуризм: чартерную программу в Дагестан продлили до 24 сентября

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что проект нового морского курорта в Дагестане обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Предварительная площадка выбрана на побережье Каспийского моря. Сообщается, что участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, что потребует до 300 миллиардов рублей и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

"Море – это самый востребованный отдых у россиян. Но наши морские курорты летом перегружены, инфраструктура устарела, мало современных отелей, хаотичная застройка. Поэтому Ростуризм прорабатывает создание в России нескольких новых морских курортов с современными отелями различной категории звездности, набережными и зонами для отдыха, развлекательной инфраструктурой и другим", — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что Каспийское море является перспективным направлением, поэтому власти Дагестана прорабатывают вопрос создания курорта.

Ростуризм назвал главными критериями при разработке новых курортов — удобство, а также выдержанная единая концепция, дизайн, архитектурный код, отсутствие хаотичной застройки и наличие всей обеспечивающей инфраструктуры.