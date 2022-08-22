МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Постпред в Женеве оценил идею Евросоюза не выдавать визы россиянам

По его словам, предложение является очень противоречивым, поскольку некоторые страны не собираются его поддерживать, когда другие уже начали принимать меры в этой связи.

"Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал он в ходе выступления на международной конференции в испанском городе Сантандер.

По его словам, Европейский союз не должен "закрывать двери" перед гражданами, которые захотят покинуть Россию.

Власти ряда западных стран призывали запретить выдачу виз россиянам, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. Сообщается, что Финляндия, Латвия и Эстония начали процесс отмены выдачи виз. В то же время, ряд стран союза, в том числе Греция и Кипр, выступили против такого ограничения для россиян.

В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30 —31 августа.