МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. OneTwoTrip устранил уязвимость сервера с данными об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени, необходимые для входа в личный кабинет и данные карт клиентов не были затронуты, заявила РИА Новости пресс-служба сервиса по планированию путешествий. В Эстонии обвинили российских туристов в угрозе безопасности страны

Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении свободно доступного сервера, в индексах которого содержались данные клиентов OneTwoTrip.

"На текущий момент мы фиксируем, что утечки персональных данных клиентов OneTwoTrip нет. Присутствовала уязвимость, мы ее устранили. База с клиентскими данными не была уязвима. Уязвимость касалась данных об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени. Среди уязвимых данных не было тех, что необходимы для входа в личный кабинет и данных карт клиентов", — говорится в релизе.

Подчеркивается, что персональным данным клиентов ничего не угрожает.