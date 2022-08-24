МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. OneTwoTrip устранил уязвимость сервера с данными об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени, необходимые для входа в личный кабинет и данные карт клиентов не были затронуты, заявила РИА Новости пресс-служба сервиса по планированию путешествий.
Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении свободно доступного сервера, в индексах которого содержались данные клиентов OneTwoTrip.
"На текущий момент мы фиксируем, что утечки персональных данных клиентов OneTwoTrip нет. Присутствовала уязвимость, мы ее устранили. База с клиентскими данными не была уязвима. Уязвимость касалась данных об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени. Среди уязвимых данных не было тех, что необходимы для входа в личный кабинет и данных карт клиентов", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что персональным данным клиентов ничего не угрожает.
https://1prime.ru/tourism/20220824/837873659.html
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