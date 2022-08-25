МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, вместе с ним начались и продажи туров на Дальний Восток с повышенным кешбэком. Осенний этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа

На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине августа сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Но это по-прежнему позволит ездить как в длинные путешествия, так и в туры выходного дня.

Еще одно новшество — по поручению президента РФ введен повышенный кешбэк на поездки в регионы Дальнего Востока. За эти туры будет возмещаться 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей. При этом во все остальные регионы РФ за поездки возвращается не больше 20 тысяч рублей.

Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.

"У путешествий осенью, в межсезонье есть свои преимущества – выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены – можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком – отправиться в путешествие с двойной выгодой", — отметила глава Ростуризма, посоветовав туристам не откладывать покупки туров с кешбэком в связи с высоким спросом.

"Осень – это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой", — сказала Догузова журналистам.

На осенний этап программы в этом году выделено 3 миллиарда рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. За два последних года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в 2022 году — около 2,5 миллиона.