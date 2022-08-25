МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Отсутствие российских туристов обернулось многомиллионными потерями для туристического оператора с юга Италии Suditaliahotels, рассказал РИА Новости коммерческий директор этой крупной компании Саверио Презутти (Saverio Presutti). Подсчитано, во сколько западным компаниям обошелся уход из России

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — сказал Презутти.

"Если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь приходится добираться через Стамбул или Дубай. Это уже увлеченные клиенты, которые хорошо знают Кампанию и едут на Искью, Капри или в Сорренто. Но их очень мало, сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше", — сказал директор оператора, владеющего десятком отелей на острове Искья.

Презутти рассказал, что новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах.

"Они спокойно отдыхают, не показываясь на виду. Это не очень хорошо, но я их понимаю", — сказал представитель туротрасли. По его словам, падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам, например, в том случае, когда гостям было необходимо найти место для ужина.

"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои", — сказал собеседник агентства.

В 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных гостей. По подсчетам гостиничной ассоциации Federalberghi, в этом году только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 миллионов евро.