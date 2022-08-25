МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Регионы Дальнего Востока с максимально увеличенным кешбэком разрабатывают новые туры и рекомендуют россиянам посетить Курилы, высокогорные и "устричные" озера, искупаться в Японском море в октябре и прыгнуть на лыжах на склон вулкана на Камчатке. Об этом заявляют власти дальневосточных субъектов. Стартовал осенний этап продажи туров по стране с кешбэком

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев советует гостям региона три достопримечательности – озеро Буссе и острова Монерон и Итуруп.

"Во-первых, озеро Буссе – уникальное место с точки зрения биологического разнообразия. Излюбленное место туристов, которые желают попробовать морские деликатесы и в первую очередь, конечно, устрицы. Остров Монерон – лучшее в мире место для дайвинга, второе по величине лежбище морских млекопитающих на Сахалине, богатейший подводный и наземный мир животных и растений, гроты вулканического происхождения и история острова. Остров Итуруп дарит возможность за два-три дня увидеть уникальные достопримечательности на одной территории, за которыми туристы гоняются по всему миру", — рассказал он.

В Приморье, помимо самого Владивостока – центра города, Русского острова, объектов Владивостокской крепости, — туристам стоит посетить Ливадийский хребет, рассказал РИА Новости руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский.

"Это горы Ливадийская (Пидан) и Фалаза. Это великолепные маршруты для пешего туризма, подходящие для неподготовленных путешественников разных возрастных категорий. Также стоит посетить мыс Тобизина на острове Русском. Это место, где можно оказаться на грани двух стихий — земли и воды, а если встречать там рассвет, то еще и огненной стихии. Если вы приехали больше чем на пять дней и уже успели осмотреть Владивосток, я бы предложил отправиться на север или на юг Приморья", — отметил Крепский.

На юге он порекомендовал посетить нацпарк "Земля леопарда", полуостров Гамова с маяком Гамова, бухту Алеут и самый южный остров России – остров Фуругельма.

"Если вы приедете туда до середины октября, то самые смелые смогут не только помочить ноги в море, но и полноценно искупаться. На севере края нужно посетить Дальнегорск и Рудную Пристань. Дальнегорск — совершенно потрясающее место: город горняков, зажатый двумя горными хребтами в узкой долине… Рядом море – другое, северное, хотя и теплое временами. Стоит посетить кекуры Два брата, маяк на мысе Бриннера. Это то, что точно не охватить за одно путешествие, но то, что обязательно стоит посмотреть в Приморье, и то, ради чего стоит возвращаться сюда", — отметил собеседник.

На Камчатке не теряют своей популярности такие достопримечательности как Халактырский пляж с черным вулканическим песком, знаменитое Курильское озеро, востребованы морские и речные рыбалки. Однако туристические компании постоянно разрабатывают новые маршруты.

"Осенью путешественники могут насладиться многоцветием природы на вертолетно-пешеходных экскурсиях компании "Витязь-Тревел". Это и облет вулканов Мутновский и Горелый, и Начикинское озеро с облетом южной группы вулканов, посещением и купанием Ходуткинских горячих источников, и экскурсией на вулкан Хангар, где вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой. А когда выпадет снег, всех любителей экстрима ждут захватывающие трассы для спуска на сноубордах, лыжах, самые смелые могут выбрать хели-ски и покорить вулканы, спустившись по их склонам, выпрыгнув с вертолета. Камчатка – близко. Мы гостеприимны и ждем гостей", – рассказали РИА Новости в министерстве туризма Камчатского края.

История природных достопримечательностей Хабаровского края тесно переплетена с культурой и легендами коренных народов. "Например, поездка к петроглифам Сикачи-Аляна — это путешествие в мир духов и шаманов", — рассказали агентству в минтуризма региона. Также там посоветовали посетить озеро Амур – оно расположено на высоте около 740 метров над уровнем моря, на горном хребте Мяо-Чан. Озеро окружено вековыми елями, растущими на склонах холмов.

"По чистоте и прозрачности его часто сравнивают с Байкалом и называют голубой жемчужиной Хабаровского края. Амурские столбы — одно из самых загадочных и до конца не изученных мест в регионе. Стоит посетить горнолыжный комплекс на горе Холдоми, что с языка местных народов переводится как "Кладовая сокровищ", он открылся в 2004 году", — добавили в ведомстве.

В Забайкалье рекомендуют свою тройку лучших туристических локаций. "Если говорить о топ-три, то это новый Ленд-Арт парк "Тужи", туристические маршруты "Сибирский Версаль" в городе Нерчинск и "К семейским в гости" в Красночикойском районе. Они уже зарекомендовали себя, туристы заказывают чаще всего именно их", — рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития Забайкалья.

Программа по возмещению части стоимости путевок для путешествий по России была запущена в 2020 году и с тех пор пользуется большой популярностью у граждан. За два года скидки на туры получили 4,3 миллиона человек, из них в 2022 году – около 2,5 миллиона туристов.

Очередной этап продажи туров с кешбэком стартует 25 августа, он распространится на поездки с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны. На этом этапе правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, он предусмотрен при бронировании отелей или санаториев. Как и прежде, туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Продолжительность путешествия должна составлять не менее четырех дней и трех ночей. Также обязательное условие программы – оплата картой "Мир". Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.