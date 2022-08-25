МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Спрос на туры по России вырос в четыре раза за первые несколько часов программы кешбэка, рассказали РИА Новости в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов с юга России

"За первые 12 часов действия программы кешбэка от Ростуризма объем поисковых запросов и продаж туров по России выросли в четыре раза", — сообщили в сервисе.

Там отметили, что самое популярное направление для путешествия с кешбэком — морское побережье Сочи. Его выбирают 54% туристов. На втором месте — Красная Поляна (14%), на третьем месте — городские туры в Санкт-Петербург (11%). "Интересно, что в топ-5 направлений вошли также путешествия из регионов в Москву — 4%", — добавили в компании.

В итоге туры, приобретенные по акции, составляют сейчас 63% в структуре продаж российских курортов на Level.Travel, при этом средние цены пока не изменились. "Большинство туристов выбирают по акции туры с вылетом в бархатный сезон в октябре — 51%", — заключили в сервисе.

Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Новшество этого этапа — введен повышенный кешбэк на поездки на Дальний Восток, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующем в программе. Максимальная сумма возврата — 20% от стоимости путевки, до 40 тысяч рублей. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.