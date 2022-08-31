МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Греческие туроператоры, работающие в России, выступили против возможного запрета на выдачу туристических виз россиянам, заявили РИА Новости представители отрасли. Туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на зимние туры

"С визами у "Амботиса" проблем не было, и были получены все визы, которые мы подали", — сказал вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис, добавив, что не располагает информацией о запрете на выдачу виз. Он подчеркнул, что на данный момент визы выдаются в штатном режиме.

Акритидис отметил, что "вся Греция против" инициативы Евросоюза.

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис также указал, что не согласен с текущей политикой ограничений. У компании, по его словам, нет проблем с получением виз для российских туристов.

"Я не могу сказать, что есть проблема, но с другой стороны сейчас в консульстве ссылаются на то, что практически не осталось дипломатов и потому некому выдавать визы. Если до высылки (греческих дипломатов в качестве ответной меры на высылку российских — ред.) выдавали 700 паспортов в день, то сейчас проходимость 150 паспортов в день, и в основном визы выдаются под сроки поездки", — отметил Харитидис, подчеркнув, что 90% виз выдаются на срок поездки.

Кроме того, туроператоры заметили радикальное сокращение потока российских туристов в Грецию из-за прекращения авиасообщения в рамках европейских санкций против России.