МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ряд действующих в России гостиниц, ориентированных на деловой туризм, могут переформатировать в апартаменты и продать, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Турбизнес призвал обеспечить льготное кредитование небольших отелей

По его словам, деловой туризм, прежде всего в Москве и Петербурге, подкосили сначала пандемия коронавируса, а затем фактически полное отсутствие иностранных туристов из-за осложнения отношений РФ с западными странами.

"Гостиничный номер в Москве в качественном отеле под управлением международного оператора теперь стоит меньше 10 тысяч рублей в сутки – такие цены были на рынке десять и более лет назад. Поэтому наш прогноз, что многие действующие гостиницы на основных направлениях бизнес-туризма могут быть переформатированы в апартаменты и проданы", – подчеркнул Попов.

Он отметил, что, как правило, отели, о которых идет речь, находятся в достаточно хороших местах, со стоимостью квадратного метра в 600-700 тысяч рублей. "Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?" – сказал топ-менеджер Сбербанка.

Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 9.30 мск.