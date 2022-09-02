МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Количество крымских отелей и санаториев, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло до 292, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики. Туры с кешбэком приобрели около 100 тысяч россиян с 25 августа

"Свои предложения на сайте мирпутешествий.рф разместили 292 крымские средства размещения, в том числе санатории", — говорится в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что число отелей и санаториев, которые приняли участие в программе, выросло.

Программа уже показала свою эффективность и турбизнес активно участвует на каждом этапе. По данным министерства, на первых этапах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Участниками последующих этапов программы от Крыма стали более 140 средств размещения, на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, сообщили в ведомстве.

"Туристический кешбэк — одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса, а в Крыму это актуально именно в осенне-зимний период — это сезон оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон, который, мы надеемся, порадует нас теплой погодой", — сказал журналистам министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок.