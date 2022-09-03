МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Во время подъема на вулкан Ключевской на Камчатке погибли пятеро туристов, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Путин проведет Госсовет по туризму на ВЭФ

"Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен", — сказал он.

Ранее представители экстренных служб сообщали о четверых погибших. Как уточняется, всего в группе было 12 человек из различных регионов. Остоятельства произошедшего выясняются.