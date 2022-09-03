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Туристы погибли на Камчатке при восхождении на вулкан
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Во время подъема на вулкан Ключевской на Камчатке погибли пятеро туристов, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. "Мне... ПРАЙМ, 03.09.2022
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Во время подъема на вулкан Ключевской на Камчатке погибли пятеро туристов, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
"Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен", — сказал он.
Ранее представители экстренных служб сообщали о четверых погибших. Как уточняется, всего в группе было 12 человек из различных регионов. Остоятельства произошедшего выясняются.