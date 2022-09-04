МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Отправится в сентябре в шесть самых популярных городов-курортов Турции прямым рейсом можно из 22 регионов России, цены на авиабилеты из Москвы начинаются от 9,7 тысячи рублей туда-обратно, говорится в исследовании сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В Турции спрогнозировали рекорды в экспорте полезных ископаемых

Сервис проанализировал рейсы в разные города Турции из регионов России и минимальные цены прямого перелёта, по которым пользователи заранее забронировали билеты на сентябрь, а также учел самые популярные достопримечательности курортов и узнал о температуре там.

"Больше всего возможностей улететь в Турцию напрямую — в Анталью. Туда планируется больше 2 тысяч вылетов из городов России. Ехать в Анталью в сентябре не поздно — днём температура воздуха в среднем доходит до плюс 30 градусов, а вода прогревается до плюс 23 градусов", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что больше всего рейсов в Анталью в сентябре отправится из Москвы, а минимальная цена прямого перелета по этому маршруту составила 9,7 тысячи рублей туда-обратно. Билеты на этот курорт также чаще всего бронируют в Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, где минимальные цены на билеты варьируются от 11 до 33 тысяч рублей в обе стороны. Самые же дорогие билеты в Анталью из Омска — от 71,6 тысячи рублей и Сургута — от 69,7 тысячи. Дешевле же всего полететь из Перми — от 8,5 тысячи рублей.

"Тревел-эксперты Aviasales рекомендуют посетить в Анталье водопады Дюден и парк песчаных скульптур, где после заката все фигуры буквально подсвечиваются. Также стоит прогуляться по улицам Старого города и насладиться видом на гавань со смотровой площадки", — добавили там.

Осенью у россиян пользуются популярностью поездки в Стамбул. Как сообщают Aviasales, улететь в этот город можно из 14 регионов России. В сентябре там прохладнее — в среднем до плюс 26 градусов, а вода прогревается до плюс 23 градусов. "Из столицы рейсов больше всего, и минимальные цены там от 12,8 тысячи рублей туда-обратно", — указали в сервисе.

Помимо москвичей полеты в Стамбул в сентябре чаще других бронировали жители Сочи, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Грозного. Минимальные цены на полеты из этих городов составляют от 6,6 тысячи до 15,6 тысячи рублей в обе стороны.

"В Стамбуле Aviasales рекомендует посетить самую известную и фотогеничную в городе мечеть Султанахмет с шестью минаретами. А Цистерна Феодосия станет альтернативой Цистерне Базилике, но без таких больших очередей. Также можно взять экскурсию во дворец Топкапы, где экскурсовод погрузит путешественников в обычаи турецких султанов", — добавили в сервисе.

БОДРУМ, ДАЛАМАН И ДРУГИЕ КУРОРТЫ

Продлить лето россияне также предпочитают в Бодруме и Даламане. В сентябре температура на этих курортах достигает 29-32 градусов, а вода прогревается до 25-26 градусов. В Бодрум россияне могут улететь из пяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Казани, а в Даламан — из семи, в их числе, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, значатся Самара, Уфа и Екатеринбург.

Минимальные цены на авиабилеты в Даламан туда-обратно из Сочи начинаются от 14,5 тысячи рублей, из Москвы — от 18,4 тысячи, Самары — 34,1 тысячи и из Санкт-Петербурга — 36,2 тысячи рублей.

"В Бодруме много развлечений найдут любители античности. Здесь можно посетить амфитеатр, построенный во времена Римской империи, где концерты и фестивали проводятся до сих пор. Галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света, также стоит посещения. Можно также провести романтический вечер в бухте Эгейского моря", — рассказали эксперты.

В сервисе отметили, что в Даламане стоит посетить черепаший пляж в устье реки Дальман и пляж Саригерме на пересечении Эгейского и Средиземного моря.

"В сентябре россияне также запланировали рейсы из Москвы в Анкару и Измир. Минимальный чек за перелёт составил от 33,1 тысячи и 22,6 тысячи рублей туда-обратно", — заключили в Aviasales.