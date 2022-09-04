МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Около 30% путешественников планируют воспользоваться программой кешбэка осенью, а почти 40% о ней не знают, говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", который был проведен по запросу РИА Новости. В Крыму около 300 отелей присоединились к программе туристического кешбэка

"Суммарно около 30% респондентов планируют воспользоваться программой: для 18% это будет первый такой опыт, а 12% уже участвовали в программе. Ещё 31% путешественников знают об акции, но в этот раз не воспользуются предложением. Наконец, 39% не в курсе деталей программы", — сообщили в сервисе итоги опроса, в котором приняли участие 1,9 тысячи человек.

По данным аналитиков, в число популярных городов, куда бронируют авиабилеты в период действия программы, с 1 октября по 25 декабря, вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

"Больше всего билетов на поезда на эти даты оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Кисловодск, Воронеж, Анапу и Казань", — уточнили в сервисе.

Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Продажи в рамках программы продлятся до 10 сентября. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.