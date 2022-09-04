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2022-09-04T14:07:00+03:00

2022

https://1prime.ru/tourism/20220904/837993609.html

Песков рассказал, каким будет ответ России на визовые ограничения ЕС

Туризм

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ: ОТВЕТ РФ В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕС ПО ВИЗАМ МОЖЕТ БЫТЬ АСИММЕТРИЧНЫМ И СИММЕТРИЧНЫМ, НО ЧТО ОН БУДЕТ — 100% ПРАЙМ, 04.09.2022

бизнес, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60