МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на семинаре-совещании по подготовке к заседанию. Из-за сильнейшей жары в Европе начался бум "сухого туризма"

"Самые яркие впечатления в России способен дать экологический туризм — это туристические тропы, ландшафтные дизайны. Текслер (Алексей, губернатор Челябинской области — прим.) ранее презентовал туристические тропы Челябинской области… У нас короткий сезон, и те, кто будет обслуживать экологические тропы, у них денежного потока на содержание по многим вопросам хватать не будет — например, летом на Урале. Четыре-пять месяцев — это весна-лето, а зимой — это другие издержи и траты, есть межсезонье… паводки, бывает опасно, поэтому здесь особенно есть проблема с накоплением и вывозом мусора, нужно сразу предусматривать субсидии", — сказал он.

По словам Калинина, экологические тропы привлекут не только российских, но и зарубежных туристов. Однако, подчеркнул он, есть вопросы доходности и межсезонных отличий по экологическим тропам, которые придется решать по всей стране.

Ранее Ростуризм сообщал, что в 2023 году пять российских регионов начнут разрабатывать туристический мастер-план по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". Одним из основных проектов в Свердловской области станет всесезонный межрегиональный экомаршрут по Чусовой, на котором планируют обустроить стоянки и модульные отели.

Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.