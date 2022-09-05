МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Семьи и дети участников специальной военной операции смогут получать именные сертификаты на туристический кешбэк, такое предложение озвучил на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума, губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко. Губернатор предложил развивать в ДФО инфраструктуру для автокемпингов

Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.

"Вопросы, которые необходимо отметить, это связанные с рациональным использованием кешбэка — возврата денежных средств… Предусмотреть, может быть, именные сертификаты для семей и детей военнослужащих, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции", — сказал Кожемяко.

Также он отметил, что кешбэк должен стать более гибким, в том числе должен предусматривать возможности похода по экологическим тропам, знакомство с бытом малочисленных народов и путешествия по местам боевой славы.

О программе туристического кешбэка

Продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму начались 25 августа и продлятся до 10 сентября 2022 года. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Возврат средств составляет 20%, максимум — 20 тыс. руб. Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", а длительность поездки составлять не менее трех ночей. В программе туристического кешбэка участвуют как турпутевки, так и отели.

По поручению президента РФ Владимира Путина также действует повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составляет 20%, максимум — 40 тыс. рублей.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.