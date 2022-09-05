МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Туризм играет важную роль в развитии российской экономики, однако инициативу о создании Министерства регионального туризма необходимо подробно обсудить, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков заявил о снижении уровня жизни в Европе

"Смотрите, у нас есть агентства, у нас есть госкорпорация. И действительно, сейчас туризм является очень важным драйвером развития нашей экономики, и это та отрасль, которая в силу понятных, известных причин существенно востребована населением… Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно", — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что создание благоприятных условий для развития туристической индустрии, несомненно, входит в обязанности властей. "Регионов в этом плане немало", — указал он.

"Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождемся", — призвал Песков.

Ранее с инициативой по созданию в России министерства по региональному туризму выступил глава Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, финансовая и экономическая разобщенность мешает развитию туристической отрасли в регионах.