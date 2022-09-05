МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ПРИ РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РФ НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ВРЕД ПРИРОДЕ, ПОГОНЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ВЫГОД НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ГЛАВЕ УГЛА

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