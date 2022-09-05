2022-09-05T12:49:18+03:00

2022-09-05T12:49:18+03:00

2022-09-05T12:49:18+03:00

2022

https://1prime.ru/tourism/20220905/838003289.html

Путин заявил о необходимости сохранить природу при развитии экотуризма

Туризм

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: ПРИ РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РФ НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ВРЕД ПРИРОДЕ, ПОГОНЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ВЫГОД НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ГЛАВЕ УГЛА Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2022

бизнес, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60