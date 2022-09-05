БРЮССЕЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Европа не может полностью изолироваться от россиян, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией

"Я слышал в выступлениях, что посещающие нас россияне не станут от этого более демократичными и не надо выдавать им визы… Но мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, — это не то, о чем договорились министры", — подчеркнул он в ходе конференции в Праге.

Чиновника отметил, что некоторые европейские страны столкнулись с потоком въезжающих, который трудно контролировать. "Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы", — добавил он.

Кроме того, Боррель рассказал, что соседствующие с Россией страны Евросоюза будут самостоятельно регулировать въезд и смогут отказать даже владельцам шенгенских виз.

"Факт наличия визы не означает автоматические права на попадание в страну", — указал глава европейской дипломатии.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине и продолжают ужесточать ограничения. Ограничение на выдачу виз россиянам затронет и европейцев, заявил Песков

В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом от 2007 года, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Москвы будут "серьезными" и, возможно, ассиметричными.