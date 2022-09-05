ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности, сообщил РИА Новости президент РСТ Илья Уманский в кулуарах ВЭФ. Путин назвал Россию страной "восходящего солнца"

Ранее в понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами.

"РСТ поддерживает создание министерства туризма как координатора всей туристской деятельности, независимо от подведомственности организаторов", — сказал Уманский.

Он также уточнил, что важно наделить его и региональные органы управления туризмом необходимыми финансовыми, кадровыми ресурсами и полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недоброствестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий.

"Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека, субсидированием процентной ставки для инвесторов, грантовой поддержкой малого бизнеса и комплексного туристского освоения территорий. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития туризма, которые заслуживают максимального распространения и применения", — добавил Уманский.

С его мнением согласился председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туриндустрии, почетный президент РСТ Сергей Шпилько. "Создание министерства поддерживаю. Ростуризм доказал, что умеет работать, в особенности, на примере с программой кэшбека", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, Ростуризму не хватает ресурсов и полномочий, "и важно, чтобы это было не просто министерство, а полноценная отраслевая вертикаль с региональными органами, так же наделенными соответствующими полномочиями и ресурсами для их реализации".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.