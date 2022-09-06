МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Проект курорта мирового класса на Камчатке — парка "Три вулкана" — был представлен в рамках Восточного экономического форума. В мероприятии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма "Интеррос" Александр Сафонов и председатель совета директоров парка "Три вулкана" Сергей Бачин.

Губернатор Камчатки отметил, что о проекте парка "Три вулкана" он уже доложил президенту и рассчитывает, что парк станет настоящей жемчужиной зимнего туризма и флагманом экономического развития региона.

"Первый наиболее проработанный и флагманский проект развития территорий на Камчатке — это проект "Три вулкана", который как раз и реализует следующие принципы: объединить все то, чем богата Камчатка, в близости наземной инфраструктуры, создать вокруг ядра притяжения инфраструктуру разного уровня, чтобы вовлечь максимальное количество жителей", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что проект поддерживается государством еще и потому, что он является "дружественным природе", то есть будет построен с минимальным уроном для окружающей среды.

Александр Сафонов в свою очередь добавил, что туристический проект заинтересовал "Интеррос" тем, что является не просто стройкой, а целым комплексом, который при правильном подходе сможет поднять экономику региона на принципиально новый уровень. В качестве примера он привел кластер "Роза Хутор", в строительстве которого его компания принимала непосредственное участие — после сдачи объекта зимний туризм стал визитной карточкой города Сочи.

"Концепция бизнеса "Интерроса" всегда была сфокусирована на инвестициях, которые не просто приносят прибыль, а приводят к развитию новых направлений и серьезным инфраструктурным изменениям, что, в конечном счете, положительно отражается и на экономике региона, и на жизни людей — у которых появляются новые возможности как для улучшения уровня жизни, так и для предпринимательства. Участие "Интерроса" в двух новых проектах — курорт "Долина Васта" и парк "Три Вулкана" — оценивается в 143 миллиарда рублей. Мы уверены, что Парк "Три Вулкана" может стать важнейшим драйвером для развития туризма — а значит и транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры для всей Камчатки", — рассказал Сафонов.

Бачин добавил, что в работе над новым проектом объединились силы многих федеральных и региональных ведомств и министерств. Их общая цель: как можно быстрее построить этот экономический флагман региона. Председатель совета директоров парка "Три вулкана" рассказал, что со всех сторон проекту оказывается посильная поддержка.