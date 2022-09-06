ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Ростуризм выдвинул идею разработать отдельные адресные программы развития туризма перспективных макрорегионов, первые проекты реализуют на Алтае, Байкале, Камчатке и регионах "Большой Волги". Об этом сообщила глава органа Зарина Догузова. Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов

"У нас есть уникальные природные территории мирового значения, которые каждый мечтает посетить. Ими нужно заниматься в плане туризма фокусно, комплексно и фактически отдельными спецпроектами в масштабах страны. Уделяя, в первую очередь, внимание вопросам сохранения природных и культурных богатств. На первом этапе мы в Ростуризме выделили четырех таких территории — Камчатка, Байкал, большой Алтай и регионы "Большой Волги", — сказала она на Госсовете по туризму на ВЭФ.

По словам главы органа, предлагается сформировать отдельные программы развития туризма, комплексно изучить все вопросы, касающиеся развития гостиниц, маршрутов с малой авиацией, маркетинг, визы и многое другое. Догузова также подчеркнула необходимость уделять особое внимание экологии.

Она привела в пример Байкал, где основные экопроблемы возникают из-за отсутствия должного контроля и стандартов в действующих туристических услугах.

Кроме того, глава Ростуризма предложила создать отдельную программу по развитию малых городов и деревень, где туризм станет системообразующей отраслью экономики, и сделать под них отдельную программу туристического развития.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.