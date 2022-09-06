Глава Ростуризма предложила адресные программы развития уникальных природных территорий России
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Ростуризм выдвинул идею разработать отдельные адресные программы развития туризма перспективных макрорегионов, первые проекты реализуют на Алтае, Байкале, Камчатке и регионах "Большой Волги". Об этом сообщила глава органа Зарина Догузова.
"У нас есть уникальные природные территории мирового значения, которые каждый мечтает посетить. Ими нужно заниматься в плане туризма фокусно, комплексно и фактически отдельными спецпроектами в масштабах страны. Уделяя, в первую очередь, внимание вопросам сохранения природных и культурных богатств. На первом этапе мы в Ростуризме выделили четырех таких территории — Камчатка, Байкал, большой Алтай и регионы "Большой Волги", — сказала она на Госсовете по туризму на ВЭФ.
По словам главы органа, предлагается сформировать отдельные программы развития туризма, комплексно изучить все вопросы, касающиеся развития гостиниц, маршрутов с малой авиацией, маркетинг, визы и многое другое. Догузова также подчеркнула необходимость уделять особое внимание экологии.
Она привела в пример Байкал, где основные экопроблемы возникают из-за отсутствия должного контроля и стандартов в действующих туристических услугах.
Кроме того, глава Ростуризма предложила создать отдельную программу по развитию малых городов и деревень, где туризм станет системообразующей отраслью экономики, и сделать под них отдельную программу туристического развития.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/tourism/20220906/838022761.html