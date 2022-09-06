МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Невозможность для российских компаний и граждан швартовать свои суда в европейских и американских водах открывают большие возможности для развития яхтенной индустрии в России. Так считает член президиума Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Путин поддержал идею развития туристических троп в России

"Недавнее решение стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по блокировке имущества большого количества компаний и граждан РФ, а также ограничение в расчетах привели к тому, что российские компании и граждане больше не могут регистрировать и швартовать принадлежащие им суда в этих юрисдикциях. Для Российской Федерации открывается хорошая возможность для развития яхтенной индустрии", — заявил астраханский глава на Госсовете по туризму на ВЭФ.

По его словам, необходимо привлечь покидающие ЕС и США суда, принадлежащие российским бенефициарам для дополнительных инвестиций в портовую и связанную с ней инфраструктуру и создания дополнительных рабочих мест.

"В силу исторических и географических причин данная индустрия отставала в развитии от европейских стран и США. В российском законодательстве таможенной, портовой, пограничной и регистрационной практикой есть ограничения, которые делают эту отрасль менее привлекательной в сравнении с указанными странами. Предлагается взглянуть комплексно на этот вопрос и внести необходимые изменения в регулирование", — сказал Бабушкин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.