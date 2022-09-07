МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. РОССИЯ И ИРАН МОГУТ ДО КОНЦА 2022 ГОДА ЗАПУСТИТЬ БЕЗВИЗОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ, ЗАЯВИЛА РИА НОВОСТИ НА ВЭФ ГЛАВА РОСТУРИЗМА ДОГУЗОВА

ГЛАВА РОСТУРИЗМА СООБЩИЛА РИА НОВОСТИ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТ ГЛАВЕ МИД ЛАВРОВУ ЗАПУСТИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВИЗУ В РФ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 52 СТРАН

ГЛАВА РОСТУРИЗМА СООБЩИЛА РИА НОВОСТИ, ЧТО ЕЩЕ РАЗ ПРОРАБОТАЕТ С МИНФИНОМ ВОПРОС ОБНУЛЕНИЯ НДС ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ

Новость дополняется

 