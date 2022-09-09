МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В Доминиканской республике с нетерпением ожидает возвращения российских туристов, заявил посол Доминиканы в России Ханс Данненберг в кулуарах ВЭФ. Власти Доминиканы налаживают поставки рома в Россию

"Я не могу сказать вам точных цифр (потерь из-за сокращения потока туристов из РФ — ред.), но каждый раз, когда я приезжаю в туристические районы Доминиканы, то первое, что говорят мне люди: "Когда же русские вернутся?", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.