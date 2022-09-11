МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей в рамках осеннего этапа акции с кэшбэком, который завершился 10 сентября, сообщили в Ростуризме. Аналитики ждут снижения ключевой ставки Центробанка в пятницу

Накануне туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кэшбэком. В ассоциации назвали топ-10 направлений у россиян.

Рейтинг возглавляет Краснодарский край (лидер среди курортов — Сочи), на который приходится 70 процентов заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.

Также в топ вошли республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань. И речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь.

Востребованы и железнодорожные туры — в Карелию, Йошкар-Олу, Калининград, Самару и Тольятти.