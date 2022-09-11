Россияне в рамках акции с кэшбеком приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей
Ростуризм: россияне в рамках осеннего этапа акции с кэшбеком приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей в рамках осеннего этапа акции с кэшбэком, который завершился 10 сентября, сообщили в Ростуризме.
Накануне туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кэшбэком. В ассоциации назвали топ-10 направлений у россиян.
Рейтинг возглавляет Краснодарский край (лидер среди курортов — Сочи), на который приходится 70 процентов заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.
Также в топ вошли республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань. И речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь.
Востребованы и железнодорожные туры — в Карелию, Йошкар-Олу, Калининград, Самару и Тольятти.
https://1prime.ru/tourism/20220911/838079754.html
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