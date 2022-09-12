МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Почти четверть туров на российские курорты за последние две недели были куплены по акции с кешбэком в основном москвичами, при этом около половины туристов выбирали поездки стоимостью до 40 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли. Турпоток по России этим летом превысил показатели прошлых лет

"По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, спрос на туры на российские курорты вырос на 112% за время действия акции Ростуризма с 25 августа по 10 сентября. Почти четверть всех туров на национальные курорты за последние две недели были приобретены по акции. Средний чек составил 46,2 тысячи рублей, а средний кешбэк — 9,2 тысячи", — рассказали в сервисе.

Там подчеркнули, что активнее всего кешбэком пользовались москвичи — 57%, при этом доля туристов из регионов за время акции выросла с 25% до 43% — в лидерах жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович, в свою очередь, отметил, что порядка 46% туристов выбирали поездки стоимостью до 40 тысяч рублей, а 33% заплатили за отдых суммы от 60 тысяч рублей и выше.

По словам Даниловича, туры в Краснодарский край составили долю в 55% от общего числа заявок по компании в рамках акционных предложений, еще восемь процентов отдали предпочтение посещению Санкт-Петербурга, что практически в два раза превысило соответствующий показатель в летний период. Путешественники также выбирали Калининград, Махачкалу и Москву.

"Внимание к последнему с высокой долей вероятности усилилось после активной промокампании в течение сезона. В целом картина бронирований в этом году стала более разнообразной — клиенты "Слетать.ру" выбирают для отдыха практически все регионы России и активно покупают экскурсионные туры", — заключил он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточно экономического форума в интервью РИА Новости сообщала, что россияне с 25 августа по 7 сентября приобрели туров с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, возврат составил 1,7 миллиарда. Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России 25 августа и завершился 10 сентября. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.