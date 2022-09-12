Российские туроператоры: четверть путевок в России куплены с кешбэком за последние две недели
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Почти четверть туров на российские курорты за последние две недели были куплены по акции с кешбэком в основном москвичами, при этом около половины туристов выбирали поездки стоимостью до 40 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, спрос на туры на российские курорты вырос на 112% за время действия акции Ростуризма с 25 августа по 10 сентября. Почти четверть всех туров на национальные курорты за последние две недели были приобретены по акции. Средний чек составил 46,2 тысячи рублей, а средний кешбэк — 9,2 тысячи", — рассказали в сервисе.
Там подчеркнули, что активнее всего кешбэком пользовались москвичи — 57%, при этом доля туристов из регионов за время акции выросла с 25% до 43% — в лидерах жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович, в свою очередь, отметил, что порядка 46% туристов выбирали поездки стоимостью до 40 тысяч рублей, а 33% заплатили за отдых суммы от 60 тысяч рублей и выше.
По словам Даниловича, туры в Краснодарский край составили долю в 55% от общего числа заявок по компании в рамках акционных предложений, еще восемь процентов отдали предпочтение посещению Санкт-Петербурга, что практически в два раза превысило соответствующий показатель в летний период. Путешественники также выбирали Калининград, Махачкалу и Москву.
"Внимание к последнему с высокой долей вероятности усилилось после активной промокампании в течение сезона. В целом картина бронирований в этом году стала более разнообразной — клиенты "Слетать.ру" выбирают для отдыха практически все регионы России и активно покупают экскурсионные туры", — заключил он.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточно экономического форума в интервью РИА Новости сообщала, что россияне с 25 августа по 7 сентября приобрели туров с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, возврат составил 1,7 миллиарда. Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России 25 августа и завершился 10 сентября. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.
https://1prime.ru/tourism/20220912/838085045.html