МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры, после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза, перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция, теперь они только оказывают путешественникам поддержку в этом вопросе, рассказали РИА Новости представители отрасли. Замглавы МИД рассказал об ответных мерах на визовые ограничения ЕС

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

"На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна шенгена на данный момент ничего такого не объявляла. Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем", — сказала глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

В свою очередь в туроператоре "Интурист" сообщили, что личное присутствие заявителя при подаче на шенген требуется и для поездок в Грецию. "Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку. По итогу они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами. Сейчас же визовые центры в большинстве своем не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия", — сказали там. В Греции вдвое вырастет стоимость "золотой визы"

"Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно — успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют", — пояснили в туроператоре.

Там пояснили, что если туристам отказывают в визе, то туроператор в индивидуальном порядке возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сегодня в рамках визовой поддержки туркомпании помогают путешественникам с приобретением ваучера с бронью отеля, авиабилетов, международного страхового полиса, дают рекомендации по заполнению анкеты для подачи документов. Эту информацию подтвердили и в туроператорах Anex Tour и Space Travel.

В "Интуристе" также добавили, что заявки на отдых в Греции, Италии, на Кипре продолжают поступать от российских туристов. "Только их количество уже несоизмеримо с тем, что было раньше, когда десятки тысяч туристов отправлялись летом и в бархатный сезон в ту же Грецию, на Кипр, Италию и Испанию. Сейчас это только сотни", — заключили в "Интуристе".