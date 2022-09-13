Ростуризм ждет снижения турпотока из России в Европу в этом году в 15 раз по сравнению с 2019 годом
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Турпоток из России в Европу по итогам 2022 года будет в 15 раз ниже, чем в допандемийном 2019 году, составит порядка 1 миллиона человек, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Большинство европейских стран буквально только сняли пандемийные ограничения, то есть практически все эти годы въехать на территории этих стран с туристическими целями было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то критическом падении не приходится. Падение сохранится по сути на том же уровне, каким оно было в эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка 1 миллиона, то есть падение практически в 15 раз", — сказала Догузова.
Она пояснила, что в связи с этим решение некоторых стран ЕС закрыть с 19 сентября въезд для граждан РФ практически не скажется на них, также как и остановка с 12 сентября действия соглашения об упрощенном визовом режиме.
"В эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были практически на низком уровне. Падение составило 95%, поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей. Если говорить о запрете на въезд, то речь идет о странах Восточной Европы, если говорить про западноевропейские страны, то они не запрещают въезд для наших граждан на территорию своей страны", — уточнила Догузова.
"Но в целом скажу, что такие недружественные шаги со стороны европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономиках европейских стран", — добавила она.
В начале сентября на полях ВЭФ в интервью РИА Новости Догузова сообщала, что придерживается позиции не отвечать зеркально на санкции ЕС в отношении российских туристов, наоборот, Россия готова принять путешественников из Европы.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
https://1prime.ru/tourism/20220913/838098483.html