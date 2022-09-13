МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Турпоток из России в Европу по итогам 2022 года будет в 15 раз ниже, чем в допандемийном 2019 году, составит порядка 1 миллиона человек, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" глава Ростуризма Зарина Догузова. Россия не даст зеркальный ответ на визовые ограничения ЕС, заявил Чижов

"Большинство европейских стран буквально только сняли пандемийные ограничения, то есть практически все эти годы въехать на территории этих стран с туристическими целями было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то критическом падении не приходится. Падение сохранится по сути на том же уровне, каким оно было в эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка 1 миллиона, то есть падение практически в 15 раз", — сказала Догузова.

Она пояснила, что в связи с этим решение некоторых стран ЕС закрыть с 19 сентября въезд для граждан РФ практически не скажется на них, также как и остановка с 12 сентября действия соглашения об упрощенном визовом режиме.

"В эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были практически на низком уровне. Падение составило 95%, поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей. Если говорить о запрете на въезд, то речь идет о странах Восточной Европы, если говорить про западноевропейские страны, то они не запрещают въезд для наших граждан на территорию своей страны", — уточнила Догузова. Туроператоры перестали оформлять шенгенские визы в Финляндию и Грецию

"Но в целом скажу, что такие недружественные шаги со стороны европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономиках европейских стран", — добавила она.

В начале сентября на полях ВЭФ в интервью РИА Новости Догузова сообщала, что придерживается позиции не отвечать зеркально на санкции ЕС в отношении российских туристов, наоборот, Россия готова принять путешественников из Европы.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.