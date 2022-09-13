МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Более полумиллиона россиян, с 25 августа по 10 сентября, приобрели путевки по России с кешбэком на осень и начало зимы, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм предсказал резкое сокращение турпотока в Европу

"Мы итоги подводим сейчас туристического кешбэка. Могу сказать, что воспользовались им более полумиллиона человек, более 500 тысяч. Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем", — сказала Догузова.

Продажи туров по России в рамках осеннего этапа акции с кешбэком в 20% стартовали в России 25 августа, а завершились 10 сентября. Этап коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.

Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.