МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, никаких подтверждений наличия указаний турецкого ЦБ о запрете приема российских карт нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры назвали назвали самые популярные направления в зимнем сезоне

В среду в соцсетях распространяются фотографии со стойки отеля Alva Donna о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, ряд СМИ написали о проблемах с обслуживанием российских карт и в других отелях со ссылкой на указания ЦБ Турции.

"В Турции на сегодняшний день продолжают приниматься карты "Мир". Проблема неприема карт носит точечный характер и, как и ранее, связана с картами конкретных банков, попавших под санкции и конкретными банками, обслуживающими отдельные отели. С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российских карт нет", — заявила Ломидзе.

Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария. Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких банков 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. РИА Новости также направило запрос в НСПК.