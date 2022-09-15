Ростуризм оценил приобретенные россиянами туры за осенний этап кешбэка
Ростуризм сообщил, что россияне приобрели путевок на 14,3 млрд рублей за осенний этап кешбэка
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. 600 тысяч россиян по итогам осеннего этапа акции с кешбэком приобрели туров на 14,3 миллиарда рублей, сумма возврата предварительно оценивается в более 2,7 миллиарда. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"За две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тысяч человек — это рекорд за такой короткий срок.️ Поездок куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 миллиарда рублей. Таким образом граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", — написала она в мессенджере Telegram.
По ее словам, в межсезонье бронирования вырастают в среднем в три раза. На осенний период россияне выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты — в лидерах Красная Поляна и Шерегеш.
Кроме того, спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье, подчеркнула Догузова.
https://1prime.ru/tourism/20220915/838119486.html
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