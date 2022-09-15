МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. 600 тысяч россиян по итогам осеннего этапа акции с кешбэком приобрели туров на 14,3 миллиарда рублей, сумма возврата предварительно оценивается в более 2,7 миллиарда. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Туроператоры сообщили, что в Турции продолжают принимать карты "Мир"

"За две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тысяч человек — это рекорд за такой короткий срок.️ Поездок куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 миллиарда рублей. Таким образом граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", — написала она в мессенджере Telegram.

По ее словам, в межсезонье бронирования вырастают в среднем в три раза. На осенний период россияне выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты — в лидерах Красная Поляна и Шерегеш.

Кроме того, спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье, подчеркнула Догузова.