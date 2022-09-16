МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Египет и Израиль — в лидерах у россиян по бронированию на октябрь, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс". Более полумиллиона россиян приобрели путевки с кешбэком на осень

Специалисты проанализировали топ туристических бронирований авиабилетов на октябрь и составили подборку популярных теплых стран, куда не поздно полететь, чтобы продлить лето. "Первой в списке идет Турция. В октябре там еще держится комфортная температура воздуха и воды — в среднем выше плюс 20 градусов. Средний чек авиабилетов из российских городов туда-обратно с вылетом в октябре — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы в Турцию есть из 25 российских городов", — сообщили в сервисе.

Эксперты указали, что Арабские Эмираты занимают вторую строчку в рейтинге бронирований на октябрь. "В следующем месяце температура здесь не поднимется выше средней и составит порядка 35 градусов. А средний чек в октябре туда-обратно — 62 тысячи рублей. Прямые рейсы в ОАЭ есть из десяти российских городов: после Москвы, по количеству вылетов лидируют Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург", — добавили в компании.

"Таиланд оказался третьим по популярности у российских туристов в октябре. В это время там ожидается температура среднем плюс 30-32 градуса днем. Средний чек на авиабилеты из России в Таиланд в октябре — 66,5 тысячи рублей", — рассказали аналитики. Ростуризм предсказал резкое сокращение турпотока в Европу

За Таиландом по популярности следуют Израиль и Египет. Дневная температура в октябре в этих странах держится в среднем на уровне 25-30 градусов. В Израиль можно напрямую улететь из Москвы, Сочи и Минеральных Вод в среднем за 68 тысяч рублей. Прямые рейсы в Египет доступны из Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Казани и Новосибирска. Средний чек авиабилетов из России в Египет туда и обратно в октябре — 46 тысяч рублей.