МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Тайвань в этом году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на МИД острова. Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября

В сентябре 2018 года МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней, позже срок разрешенного пребывания без визы был увеличен до 21 дня. Безвизовый режим распространялся на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.

Программа действовала для граждан РФ, Таиланда, Брунея и Филиппин, и продлевалась каждый год 31 июля, однако в этом году Россия из программы была исключена.

Тем не менее, из-за пандемии реализация всех программ безвизового въезда для всех иностранных граждан была приостановлена с 2020 году в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, только в этом году Тайвань вновь возобновил безвизовый режим для граждан 14 стран, включая США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и ряд европейских государств.