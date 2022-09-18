МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна не будет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Банк Австралии дал сигнал о новых повышениях процентных ставок

"У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство… они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент", — сказал Марлес в интервью телеканалу ABC, когда его спросили, собирается ли Австралия вводить запрет на въезд для российских туристов.

Еврокомиссия с 12 сентября приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.