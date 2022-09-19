МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом визовых ограничений в отношении россиян было "не очень хорошей идеей", считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений

Он заявил, что некоторые граждане РФ приняли решение покинуть страну в связи с событиями на Украине.

"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — отметил Гутерреш в беседе с РИА Новости.

По его словам, отношения России и ЕС стали хуже по многим направлениям на фоне украинского кризиса. Вместе с тем генсек выразил надежду на улучшение ситуации по завершении конфликта. Прибалтика и Польша вводят запрет на въезд россиян с визами других стран ЕС

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода. Кроме того, с 19 сентября Швейцария – входящая в шенгенскую зону, но не являющаяся членом ЕС – приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России, а Латвия закрывает въезд для россиян с шенгенскими визами.

Постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.