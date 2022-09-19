Генсек ООН назвал визовые ограничения для россиян "не очень хорошей идеей"
Генсек ООН Гутерреш назвал визовые ограничения для россиян не очень хорошей идеей
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом визовых ограничений в отношении россиян было "не очень хорошей идеей", считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он заявил, что некоторые граждане РФ приняли решение покинуть страну в связи с событиями на Украине.
"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — отметил Гутерреш в беседе с РИА Новости.
По его словам, отношения России и ЕС стали хуже по многим направлениям на фоне украинского кризиса. Вместе с тем генсек выразил надежду на улучшение ситуации по завершении конфликта.
Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода. Кроме того, с 19 сентября Швейцария – входящая в шенгенскую зону, но не являющаяся членом ЕС – приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России, а Латвия закрывает въезд для россиян с шенгенскими визами.
Постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
https://1prime.ru/tourism/20220919/838160793.html
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