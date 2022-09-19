МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры рекомендуют путешественникам перед поездкой в Турцию запастись наличной валютой из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туроператоры отметили снижение количества туров в Европу

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. В пресс-службе платежной системы агентству пояснили, что прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

"В нынешних условиях нестабильного обслуживания карт "Мир" эксперты АТОР настоятельно рекомендуют туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков (но лучше такую карту завести перед поездкой). Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)", — сообщили в ассоциации.

Там также порекомендовали бронировать в Анталье отели на "все включено", или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками.

В четверг, 15 сентября, был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.